البابا تواضروس عن هاني عازر: فخر كل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية، بأنه "فخر كل المصريين".

ووجه البابا تواضروس التحية لعازر، عقب تدشينه كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، اليوم السبت.

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وأشاد البابا، بجهوده المخلصة في مشروعات مصر للتنمية وخاصة جهوده في إنشاء الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس.

يشار إلى أن الدكتور هاني عازر تخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس ثم سافر إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية بمدينة "بوخوم"، ثم تدرج في رحلة علمية ومهنية طويلة إلى أن أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا وهي محطة "ليرتر بانهوف" في العاصمة الألمانية /برلين/، وأُختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا.

وفي عام 2006، كرمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوسام الجمهورية الألمانية؛ بمناسبة افتتاح محطة برلين للقطارات لجهوده في خدمة ألمانيا.