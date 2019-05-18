"رياضة النواب": 5 مكاسب من تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

اعتبر المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية،

بمثابة فرصة عظيمة للعديد من الاعتبارات والمكاسب المتوقعة.

قال "رشاد" في بيان اليوم السبت، إن أول هذه الاعتبارات هو التأكيد على ما تتمتع به مصر من حضارة

وعراقة تؤهلها لتنظيم واحدة من أهم البطولات القارية، لافتا إلى أن حفل قرعة البطولة الذي جاء بصورة مشرفة كان رسالة للجميع بأن البطولة ستكون على قدر عالي من التنظيم، ويثبت للجميع بأن مصر تستحق احتضان هذا المحفل الرياضي عن جدارة.

وأضاف رشاد، أن ثاني هذه الاعتبارات؛ هو التأكيد على حجم الاستقرار السياسي والأمني، ومدى التطور

والتقدم الكبير الذي طال ثقافة المصريين وجعلهم على دراية كاملة ووعي تأمين وخبرة بأن الرياضة فرصة لغرس الروح الرياضية وتقارب الحضارات، ومن ثم زيادة طمأن المستثمرين في جذب الكثير من استثماراتهم داخل البلاد، والعودة للعمل وبكل قوة وخاصة وأن مصر تمتلك فرص استثمارية

واعدة.

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وتابع: "ثالث الاعتبارات وأكثرها أهمية هو تنشيط السياحة الإفريقية، حيث إن البطولة يشارك بها أكثر

من 24 دولة، ما يستلزم عمل خطة واضحة للمعالم الأثرية المصرية للترويج لها خلال فعاليات البطولة، وخاصة لما تمتلكه مصر من كنوز تراثية تمثل ثلث آثار العالم، كانت وما تزال محط اهتمامات معظم بلدان العالم، الأمر الذي يعيد هذه القطاع بكل قوة لدعم الدخل القومي للبلاد

وتعزيز خطوات الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح أن عودة الجمهور للملاعب واحد من أهم هذه الاعتبارات أيضا، حيث أن نجاح البطولة وظهور الجماهير

بالمظهر الحضاري المتوقع منهم سيكون بمثابة تصريح بإصدار الجهات المسؤولة قرار بعودة الجماهير للملاعب بشكل كامل للملاعب بداية من الموسم المقبل.

وقال: "لا يقل أهمية عما سبق، توجيه صفعة على وجه الخونة والإرهابيين الذين لا يريدون لمصر وشعبها

خيرا، ولا يريدون أبدا رؤيتها أبية ناهضة ومتقدمة، حيث إن نجاح البطولة سيكون ضربة قاضية لهم تفضح جميع ادعاءاتهم ومحاولتهم البائسة للنيل من قدرة مصر على تنظيم هذا المحفل".