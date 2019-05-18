اصابة 15 في انقلاب أتوبيس بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أصيب 15 شخصًا، مساء اليوم السبت، في انقلاب أتوبيس نقل عام على طريق "الخارجة - الداخلة" بالقرب من نقطة الكيلو 12.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرير محضر بالحادث.

وورد إخطار إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، بانقلاب سيارة أتوبيس نقل عام على طريق "الخارجة - الداخلة" عند الكيلو 12، وتبين أن حصيلة المصابين حتى الآن 15.