جهود مُكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل رضيع بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة طفل رضيع مقتولاً ومُلقى بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين.
وكانت تلقى ضبط قسم شرطة البساتين، بلاغًا من بعض الأهالي بدائرة القسم، بالعثور على جثة طفل رضيع مقتول بدائرة القسم.
وبالإنتقال لمكان البلاغ تم العثور على جثة طفل رضيع، 5 أشهر، تم نقله لمشرحة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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