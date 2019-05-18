"استغاثة في نص النيل".. إنقاذ قائد مركب من الغرق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم السبت، في إنقاذ مالك مركب من الموت غرقا بنهر النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

تلقى مُشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوجود استغاثة من قائد مركب بغرق مركبه بالقرب من ضفاف نهر النيل.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتم إنقاذ صاحب المركب، وتبين أنه

لدى استشعاره غرق المركب بالقرب من ضفاف النيل، توقف بالمركب بالقرب من السفارة السعودية.

مصدر أمني مسؤول نفى ما تداوله البعض بغرق المركب، مشددا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح، وتحرير محضر بالواقعة.