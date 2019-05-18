تنفيذ 51 ألف حكم قضائي متنوع وضبط 32 قطعة سلاح خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، توجيه حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة بأنواعها. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري، 83 قضية مخدرات، 284 دراجة نارية مخالفة، 26370 مخالفة مرورية، 1532 مخالفة مرافق، 23 قضية مصنفات، تنفيذ 51423 حكم قضائي متنوع. تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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