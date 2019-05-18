3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في معمل تحاليل بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، حريقا اندلع في معمل تحاليل في منطقة المهندسين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من برج إداري بالمهندسين. دفع اللواء هشام صادق بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي. تبين نشوب الحريق بغرفة في معمل "كايرو لاب" بالطابق الثالث ببرج الفؤاد بشارع أنس بن مالك، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

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