كواليس إنقاذ وكيل نيابة من الموت في حريق بمحكمة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات الحريق الذي اندلع في مكتب وكيل نيابة الوراق محمد شحرور في محكمة تاج الدول بمنطقة إمبابة، اليوم السبت.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق في محكمة تاج الدول بدائرة قسم شرطة إمبابة.

فور تلقيه البلاغ انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 4 سيارات إطفاء بمشاركة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي.

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تبين بالفحص أن الحريق اندلع في وحدة تكييف مكتب وكيل نيابة الوراق في الطابق الثالث.

صعد اثنان من رجال الإطفاء إلى المكتب، وتمكنا من إنقاذ وكيل النيابة الذي كان محاصرا بالنيران.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة وتنفيذ عملية التبريد، في الوقت الذي أكد وكيل النيابة أنه دخل إلى دورة المياه الملحقة بالمكتب ولدى خروجه فوجئ باندلاع الحريق بسبب وحدة التكييف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق كاملة.