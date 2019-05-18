محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهرالنيل. وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية، عن تأمين تنفيذ قرار إزالة 20 حالة تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ قرار إزالة 8 حالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرار إزالة 11 حالة تعدي على أملاك السكك الحديدية، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة 34 حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تزيل التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والزراعات بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.