أخبار مصر | قيادات مستقبل وطن يشاركون في حفل إفطار الأحزاب المصرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات مستقبل وطن يشاركون في حفل إفطار الأحزاب المصرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من قيادات حزب مستقبل وطن، في حفل إفطار الأحزاب المصرية، الذب نظمه حزب إرادة جيل، حيث شارك كل من أشرف رشاد رئيس الحزب، وحسام الخولي الأمين العام للحزب، وعصام هلال أمين التنظيم المركزي، وأحمد صبري وأحمد فوزي وشريف الجابري وأعضاء الهيئة العليا.

ونظم حزب إرادة جيل، حفل الإفطار السنوي للأحزاب المصرية، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشارك فيه عدد من الشخصيات العامة.

وصرح تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل والأمين العام للتحالف، أن حفل الإفطار للأحزاب المصرية تقليد سنوى يتبناه الأحزاب المصرية مع حزب إرادة جيل بهدف جمع شمل الأحزاب تحت مظلة وراية مصر ومصلحتها العليا.