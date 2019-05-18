أخبار مصر | تحت شعار "الفن حياة".. وزارة الشباب والرياضة تنفذ الملتقي الحرفي للفتيات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "الفن حياة".. وزارة الشباب والرياضة تنفذ الملتقي الحرفي للفتيات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية (إدارة الفتاة) بالتعاون مع مؤسسة رسايل آدم للتنمية، الملتقي الحرفي للفتيات تحت شعار "الفن حياة "، خلال الفترة من 14 إلى 18من الشهر الجاري.

شارك في الملتقي ٣٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة بمديرية شباب البحيرة بمركز شباب المدينة، وذلك لتنمية المهارات لدي الفتيات واكتساب مهنة لتأهيلهن لسوق العمل.

وعقدت ٥ ورش عمل من بينها ورشة شجر خرز وورشة مجسمات خرز وورشة طباعة وورشة كروشيه وورشة سيراميك، وشهدت فعاليات ختام الملتقي تنفيذ معرضًا لعرض منتجات الفتيات.