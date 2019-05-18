أخبار مصر | غدًا.. الشباب والرياضة تُقيم خيمة "أهل مصر.. رمضان يجمع شبابنا" بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الشباب والرياضة تُقيم خيمة "أهل مصر.. رمضان يجمع شبابنا" بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُقيم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خيمة "أهل مصر.. رمضان يجمع شبابنا " الرمضانية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بداية من الأحد وتستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك بمركز شباب الجزيرة، وتبدأ فاعليات خيمة أهل مصر الرمضانية يوميًا الساعة الثامنة مساءً.

وتتضمن فاعليات الخيمة الرمضانية التي تقام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، مجموعة من اللقاءات الفكرية والفقرات الثقافية والفنية يقدمها نُخبة من المُنشدين والشُعراء، بالاضافة للمفاجأت اليومية.

يأتي ذلك ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة في تقديم البرامج الشبابية للارتقاء بجودة وحياة الشباب المصري، وتطوير نمط حياتهم من مختلف الجوانب الاجتماعية، والدينية، والثقافية.