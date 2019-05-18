أخبار مصر | مصطفى كامل يشعل حفل إفطار الأحزاب المصرية بالأغاني الوطنية (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى كامل يشعل حفل إفطار الأحزاب المصرية بالأغاني الوطنية (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل الفنان مصطفى كامل، حفل إفطار الأحزاب المصرية، الذي نظمه حزب إرادة جيل، اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث قدم عدد من الأغاني الوطنية وسط ترحيب من الحضور.

ونظم حزب إرادة جيل، حفل الإفطار السنوي للأحزاب المصرية، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شارك أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الخليج 365، والدكتور محمد عمارة، استشاري التسويق السياسي، وموسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، في الإفطار، وعدد من الشخصيات العامة.

وصرح تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل والأمين العام للتحالف، أن حفل الإفطار للأحزاب المصرية تقليد سنوى يتبناه الأحزاب المصرية مع حزب إرادة جيل بهدف جمع شمل الأحزاب تحت مظلة وراية مصر ومصلحتها العليا.