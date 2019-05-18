أخبار مصر | أحمد الليموني ومحمد عمارة يشاركان في حفل إفطار الأحزاب السياسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الليموني ومحمد عمارة يشاركان في حفل إفطار الأحزاب السياسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الخليج 365، والدكتور محمد عمارة، استشاري التسويق السياسي، في الإفطار السنوي لحزب إرادة جيل والأحزاب المصرية، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك أيضًا، المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، في الإفطار، وعدد من الشخصيات العامة.

وصرح تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل والأمين العام للتحالف، أن حفل الإفطار للأحزاب المصرية تقليد سنوى يتبناه الأحزاب المصرية مع حزب إرادة جيل بهدف جمع شمل الأحزاب تحت مظلة وراية مصر ومصلحتها العليا.