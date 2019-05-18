أخبار مصر | سياسيون وشخصيات عامة في حفل إفطار الأحزاب السياسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيون وشخصيات عامة في حفل إفطار الأحزاب السياسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب إرادة جيل، حفل الإفطار السنوي للأحزاب المصرية، اليوم، السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، في الإفطار، وعدد من الشخصيات العامة.

وصرح تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل والأمين العام للتحالف، أن حفل الإفطار للأحزاب المصرية تقليد سنوى يتبناه الأحزاب المصرية مع حزب إرادة جيل بهدف جمع شمل الأحزاب تحت مظلة وراية مصر ومصلحتها العليا.