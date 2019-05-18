أخبار مصر | 'حكايتي' و'طلقة حظ' الأفضل.. الأعلى للإعلام يصدر تقرير الأسبوع الأول لمسلسلات رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'حكايتي' و'طلقة حظ' الأفضل.. الأعلى للإعلام يصدر تقرير الأسبوع الأول لمسلسلات رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما، والذي يتضمن تقييمًا للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في عدد من القنوات الفضائية، وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسل، وقد حصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على دي ام سي، وطلقة حظ بطولة مصطفى خاطر على سي بي سي على أفضل عملين خاليين من أية مخالفات، بينما كان أكثر أعمل حصولا على المخالفات "هوجان" بطولة محمد عادل إمام على قنة الحياة.

كما تبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والايحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها:

1- هوجان "166 مخالفة" المعروض علي قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظ سوقي و16 مشهد عنف، و2 ايحاءات جنسية و18 مشهد تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لعدم احترام القانون و3 لمخالفة كود الطفل و7 لعدم احترام اللغة العربية.

2-الواد سيد الشحات "135 مخالفة" والمعروض على قناة دي ام سي بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظ سوقي و7 ايحاءات جنسية و3 مخالفة كود الطفل و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

3-مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفة" بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده المعروض على قناة النهار، بواقع 88 "ألفاظا سوقية ودونية ومبتذلة"، و3 مشاهد عنف، ومشهد "ايحاءات جنسية" ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتين " عدم احترام اللغة العربية و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة" وأهلها" و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

4-مسلسل قابيل "89 مخالفة" والمعروضة على قناة ام بي سي مصر بطولة محمد ممدوح، بواقع 37 لفظ سوقي و9 مشاهد عنف و4 ايحاءات جنسية و10 مشاهد تدخين و12 "عدم احترام القانون، ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

5-مسلسل حدوتة مرة " 67 مخالفة" المعروض على قناة القاهرة والناس بطولة غادة عبد الرازق، بواقع 35 مخالفة "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13 "تدخين" و7 "شرب الخمر" ومخالفة "مخدرات" و4 "عدم إحترام القوانين" و2 "ايحاءات جنسية" و3 "عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المراة واهناتها.

6-"شقة فيصل" 64 مخالفة، والمعروض في قناة ام بي سي مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز، بواقع 48 لفظ سوقي ومخالفة تتعلق بالحض على الكراهية و6 ايحاءات جنسية و5 شرب خمر و2 مخدرات و2 تشويه صورة المرأة.

7-مسلسل زي الشمس "62 مخالفة" والمعروض على قناة ام بي سي مصر بطولة دينا الشربيني، بواقع 26 لفظ سوقي و4 ايحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 لمخالفة كود الطفل و13 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشوية صورة المراة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية.

8-مسلسل فكرة بمليون جنيه "42 مخالفة" والمعروض على قناة ام بي سي مصر بطولة علي ربيع، بواقع 30 لفظ سوقي، و2 حض على الكراهية ومشهد عنف و6 ايحاءات جنسية و3 مخالفات تتعلق بتشوية صورة المرأة.

9- ابن اصول "34 مخالفة" المعروض على قناة دي ام سي بطولة حمادة هلال، وباقع 25 لفظ سوقي و2 ايحائات جنسية و4 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المراة ومشهد شرب مخدرات.

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10-ولد الغلابة "31 مخالفة" والمعروض على قناة ام بي سي مصر بطولة أحمد السقا، بواقع 10 سب وقذف، و14 لفظ سوقي، ومشهد عنف وايحاءات جنسية 5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

11-لمس أكتاف "29 مخالفة" بواقع 2 لفظ سوقي و5 مشاهد عنف ومشهد ايحاءات جنسيةو6 مشاهد تدخين و3 شرب خمر و6 مخدرات و2 عدم احترام القانون و2 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة.

12-زلزال "22 مخالفة" المعروض على قناة دي ام سي بطولة محمد رمضان، بواقع 6 ألفاظ سوقية ومخالفتين للحض على الكراهية ومشهد عنف و5 ايحاءات جنسية ومشهدي تدخين ومشهد شررب مخدرات ومخالفة لتمجيد الجريمة ومثلها لتوظيف الدين سلبيا.

13-البرنسيسة بيسة "22 مخالفة" المعروض على قناة الحياة بطولة مي عز الدين، بواقع 16 لفظ سوقي و3 حض على الكراهية ومشهد عنف و2 لعدم احترام اللغة العربية.

14-مسلسل الزوجة 18 "20 مخالفة"، والمعروض على قناة النهار بطولة حسن الرداد ، بواقع 9 ايحاءات جنسية ومخالفة سب وقذف و6 ألفاظ سوقية و4 "تشويه صورة المرأة".

15-مسلسل سوبر ميرو"18 مخالفة" بطولة ايمي سمير غانم والمعروض على قناة النهار، بواقع 17 "لفظ سوقي" ومخالفة تتعلق بالتدخين.

16-بركة "18 مخالفة" المعروض علي قناة سي بي سي بطولة عمرو سعد، بواقع 5 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف و2 ايحاءات جنسية و2 تدخين و3 عدم احترام القوانين و2 تمجيد الجريمة ومخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

17-بدل الحدوتة3 "14 مخالفة" المعروض على قناة سي بي سي بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 7 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين ومثلها لتشويه صورة المرأة وثالثة لمخالفة كود الطفل.

18-لآخر نفس "10 مخالفات" المعروض على قناة الحياة بطولة ياسمين عبد العزيز، بواقع مشهدي عنف ومشهد ايحاءات جنسية و5 تدخين ومخالفة لكود الطفل ومثلها للغة العربية.