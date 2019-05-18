مصر | تفريغ كاميرات وتحريات أمنية لكشف غموض مقتل رضيع بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ كاميرات وتحريات أمنية لكشف غموض مقتل رضيع بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى قوات مباحث قسم البساتين الآن تحرياتها المكثفة حول العثور على جثة رضيع مقتول وملقى بجانب صناديق القمامة.

حيث أثبت التحريات الأولى التى قام بها المقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين، أن الرضيع تم قتله قبل إلقائه، بالإضافة أنه ملقي حديثا، وتقوم الآن قوات الأمن بالبحث عن مرتكبي الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان لوجود أي علامات تدل على الجناة.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين جهود البحث؛ لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.