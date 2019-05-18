مصر | مصدر يكشف كواليس إنقاذ مركب من الغرق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف كواليس إنقاذ مركب من الغرق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل تعرض مركب للغرق، حال تواجده بمياه النيل، وتبين أنه لدي استشعار قائد المركب بغرق المركب كان بالقرب من ضفاف النيل، رسي بالمركب بالقرب من السفارة السعودية، بمنطقة الدقي.

وأوضح المصدر ذاته أن قوات الإنقاذ النهري، تمكنت من إنقاذه دون تعرض المركب للغرق، نافيًا ما تم تداولة حول غرق المركب.

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كانت أنقذت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة مركب من الغرق بجوار كوبرى الجامعة، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بورود استغاثة من قائد مركب بتعرض المركب قيادته للغرق.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن قائد المركب استشعر الخطرحال تواجده بمياه النيل، وتبين أنه لدي استشعار قائد المركب بغرق المركب كان بالقرب من ضفاف النيل، رسي بالمركب بالقرب من السفارة السعودية، بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من إنقاذه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.