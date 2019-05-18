مصر | السيطرة على حريق شب بمعمل تحاليل شهير في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بمعمل تحاليل شهير في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمعمل تحاليل شهير داخل برج إداري بمنطقة المهندسين، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من معمل تحاليل شهير، ببرج إداري بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتبين أن الحريق اندلع بغرفة خاصة بأوراق المعمل، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.