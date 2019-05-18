مصر | مصدر يكشف كواليس إنقاذ وكيل النائب العام بعد احتراق مكتبه بمحكمة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف كواليس إنقاذ وكيل النائب العام بعد احتراق مكتبه بمحكمة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل إنقاذ وكيل النائب العام، بعد اندلاع النيران بمكتبه بمحكمة الجيزة، وتبين أنه حال تواجده بشرفة مكتبه وجد النيران مشتعلة داخل المكتب، فقفز على "تاندة"، الطابق أسفله.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، تمكنوا من إنقاذه.

كانت أشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي بوحدة التكييف وراء اندلاع النيران بمكتب إحدى وكلاء النائب العام، بمحكمة شمال الجيزة.

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ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ المستشار" محمد.ش"، من الحرق بعد اندلاع النيران بمكتبه.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمكتب المستشار "محمد.ش"، وكيل النائب العام، بمحكمة شمال الجيزة، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع النيران بأحد مكاتب وكلاء النائب العام، بالطابق الثالث بمحكمة شمال الجيزة، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.