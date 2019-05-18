مصر | السيطرة على حريق شب في مكتب وكيل النائب العام بمحكمة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب في مكتب وكيل النائب العام بمحكمة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمكتب المستشار "محمد. ش"، وكيل النائب العام، بمحكمة شمال الجيزة، دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع النيران بأحد مكاتب وكلاء النائب العام، بالطابق الثالث بمحكمة شمال الجيزة، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.