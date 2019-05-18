الملك سلمان يبعث رسالة إلى الرئيس السيسي

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الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسامي نقلي سفير السعودية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدا تضامن مصر مع السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام، مشددا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدا تضامن مصر مع السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام، مشددا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.
وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. (التفاصيل)
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