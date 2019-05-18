شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تعلق على أزمة فستان رانيا يوسف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس». علّقت إلهام شاهين، خلال الحلقة، عن «فستان رانيا يوسف المُثير للجدل»، إذ قالت: «الفستان ميستاهلش الحرب الفظيعة دي، نقولها الفستان مكنش مناسب، أنا بحتقر السوشيال ميديا، قاعدين مستخبيين ورا جهاز وبيقولوا أي حاجة».

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