شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل بمطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، السبت، من ضبط محاولتى تهريب كمية من مستحضرات التجميل والتليفونات المحمولة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

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وأوضح بيان، السبت، أن المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة فلاي دبي القادمة من دبي، اشتبه مستور أبوثلاث، رئيس الوردية، ووليد الشيخ، رئيس قسم التعريفة، في الراكب «م. م. م»، مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من إيهاب شوقى، كمال عبدالحافظ، محمد صالح، فأفادوا بوجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة وبالعرض على أيمن فوزى، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من وليد الشيخ، رئيس قسم التعريفة، وعادل متولى، وأحمد جمال، وخالد عبدالعزيز، وسعيد محمود، مأمورى الجمارك. تحت إشراف مستور أبوثلاث وماهر عبدالغنى، رئيسي الوردية، وبحضور هلال الغزالي، مكافحة تهريب، وسارى عبدالحليم، أمن جمركى، حيث تبين وجود 107 علب مستحضرات تجميل بداخلها (مسكرة تصحيح حواجب وآي لينر)، موزعة ومخفاة بين طيات الملابس. وبتفتيش الراكب ذاتياً تم ضبط عدد 19 هاتفًا محمولًا ماركة «آي فون» مخفاة أسفل كمر البنطلون ملاصقة لجسمه.

وذكر البيان أن المحاولة الثانية على ذات رحلة الطيران، حيث اشتبه ماهر عبدالغنى، رئيس الوردية، وعادل متولى، مأمور الحركة، في الراكب «م.م.أ»، مصرى الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة، أفادوا بوجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة وتم تكليف اللجنة الجمركية السابقة لتفتيش أمتعته فتبين وجود 104 علب مستحضرات تجميل بداخلها (مسكرة تصحيح حواجب وآى لينر)، موزعة ومخفية بين طيات الملابس، وبتفتيش الراكب ذاتيًا تم ضبط عدد 4 هواتف محمولة، ماركة «آي فون»، مخفاة أسفل كمر البنطلون ملاصقة لجسم الراكب، وقدرت قيمة المضبوطات بـ 230 ألفًا و760 جنيهًا.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 28 و29 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.