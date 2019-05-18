شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: هكذا تصرفت في ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس». Advertisements كشفت إلهام شاهين حقيقة صورتها بالحجاب في شوارع العراق، إذ أثارت الصورة جدلاً كبيرًا بعد عرضها، فقالت إلهام: «كنت رايحة أتكرم في مهرجان بابل للثقافة والفنون، رجعت بالليل، لقيت أفواج ماشية بلبس أسود، سألت ليه، قالولي (النهاردة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم)، فرحت جدًا، رجعت الفندق قلعت الفستان، ولبست حجاب وقُلت أزور». وأضافت: «أنا بحترم كل الأديان».

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