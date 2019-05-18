شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

وخلال الحلقة، كشفت إلهام شاهين أنها ذهبت إلى دكتور نفسي بعد وفاة والدتها، إذ قالت: «كان أي حد بيقولي على دوا للاكتئاب كنت باخده، أمي توفيت 2008، قعدت 10 سنين بلبس أسود عليها، الناس كانوا بيقولولي لوّني».

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وأضافت: «كنت معلّقة صورتها في الأوضة، وبعيط عليها، حسيت بضياع من بعدها».

لم تتمالك إلهام أعصابها، فبكت على الهواء، إثر افتقادها لوالدتها، كما قالت: «كانت بتقول إلهام أكتر واحدة محتاجة لحضني».