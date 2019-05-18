شكرا لقرائتكم خبر عن «هوجان» الأعلى مخالفة.. «الأعلى للإعلام» يرصد 948 مخالفة في 18 مسلسلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما والذي يتضمن تقييمًا للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في عدد من القنوات الفضائية، وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلًا، وقد حصل مسلسلان، وهما «حكايتي»، بطولة ياسمين صبري، على «دي إم سي»، و«طلقة حظ»، بطولة مصطفى خاطر على «سي بي سي»، على أفضل عملين خاليين من أي مخالفات، بينما كان أكثر أعمل حصولًا على المخالفات «هوجان» بطولة محمد عادل إمام، على قناة الحياة.

كما تبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها، وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها:

1- هوجان «166 مخالفة» المعروض على قناة الحياة، بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظًا سوقيًا، و16 مشهد عنف، و2 إيحاءات جنسية، و18 مشهد تدخين ومشهد شرب مخدرات، ومخالفة لعدم احترام القانون، و3 لمخالفة كود الطفل، و7 لعدم احترام اللغة العربية.

2- الواد سيد الشحات «135 مخالفة»، والمعروض على قناة دي إم سي، بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظًا سوقيًا، و7 إيحاءات جنسية، و3 مخالفة كود الطفل، و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

3- مسلسل مملكة الغجر «105 مخالفات»، بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده، والمعروض على قناة النهار، بواقع 88 «لفظًا سوقيًا ودونيًا ومبتذلًا»، و3 مشاهد عنف، ومشهد «إيحاءات جنسية»، ومخالفة تتعلق بكود الطفل، ومخالفتين «عدم احترام اللغة العربية»، و5 مخالفات «تشويه صورة المرأة وأهلها»، و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

4- مسلسل قابيل «89 مخالفة»، والمعروض على قناة إم بي سي مصر، بطولة محمد ممدوح، بواقع 37 لفظًا سوقيًا، و9 مشاهد عنف، و4 إيحاءات جنسية، و10 مشاهد تدخين، و12 «عدم احترام القانون»، ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

5- مسلسل حدوتة مرة «67 مخالفة»، والمعروض على قناة القاهرة والناس، بطولة غادة عبدالرازق، بواقع 35 مخالفة «ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة» و13 «تدخين» و7 «شرب الخمر» ومخالفة «مخدرات» و4 «عدم احترام القوانين» و2 «إيحاءات جنسية» و3 «عدم احترام اللغة العربية»، و2 تشويه صورة المرأة وإهانتها.

6- «شقة فيصل» 64 مخالفة، والمعروض على قناة إم بي سي مصر، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، بواقع 48 لفظًا سوقيًا، ومخالفة تتعلق بالحض على الكراهية، و6 إيحاءات جنسية، و5 شرب خمر، و2 مخدرات، و2 تشويه صورة المرأة.

7- مسلسل زي الشمس «62 مخالفة»، والمعروض على قناة إم بي سي مصر، بطولة دينا الشربيني، بواقع 26 لفظًا سوقيًا، و4 إيحاءات جنسية، ومثلها للتدخين، و3 مخالفات عدم احترام القوانين، و7 لمخالفة كود الطفل، و13 لعدم احترام اللغة العربية، ومخالفة لتشويه صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر، ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية.

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8- مسلسل فكرة بمليون جنيه «42 مخالفة»، والمعروض على قناة إم بي سي مصر، بطولة على ربيع، بواقع 30 لفظًا سوقيًا، و2 حض على الكراهية ومشهد عنف، و6 إيحاءات جنسية، و3 مخالفات تتعلق بتشويه صورة المرأة.

9- ابن أصول «34 مخالفة»، والمعروض على قناة دي إم سي، بطولة حمادة هلال، بواقع 25 لفظًا سوقيًا و2 إيحاءات جنسية و4 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة ومشهد شرب مخدرات.

10- ولد الغلابة «31 مخالفة»، والمعروض على قناة إم بي سي مصر، بطولة أحمد السقا، بواقع 10 سب وقذف، و14 لفظًا سوقيًا، ومشهد عنف وإيحاءات جنسية و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

11- لمس أكتاف «29 مخالفة»، بواقع 2 لفظ سوقي، و5 مشاهد عنف، ومشهد إيحاءات جنسية، و6 مشاهد تدخين، و3 شرب خمر، و6 مخدرات، و2 عدم احترام القانون، و2 عدم احترام اللغة العربية، ومخالفة لتشويه صورة المرأة.

12- زلزال «22 مخالفة»، والمعروض على قناة دي إم سي، بطولة محمد رمضان، بواقع 6 ألفاظ سوقية، ومخالفتين للحض على الكراهية، ومشهد عنف، و5 إيحاءات جنسية، ومشهدي تدخين، ومشهد شرب مخدرات، ومخالفة لتمجيد الجريمة، ومثلها لتوظيف الدين سلبيًا.

13- البرنسيسة بيسة «22 مخالفة» والمعروض على قناة الحياة، بطولة مي عز الدين، بواقع 16 لفظًا سوقيًا، و3 حض على الكراهية، ومشهد عنف، و2 لعدم احترام اللغة العربية.

14- مسلسل الزوجة 18 «20 مخالفة»، والمعروض على قناة النهار، بطولة حسن الرداد، بواقع 9 إيحاءات جنسية ومخالفة سب وقذف، و6 ألفاظ سوقية، و4 «تشويه صورة المرأة».

15- مسلسل سوبر ميرو «18 مخالفة»، بطولة إيمي سمير غانم، والمعروض على قناة النهار، بواقع 17 «لفظًا سوقيًا»، ومخالفة تتعلق بالتدخين.

16- بركة «18 مخالفة»، والمعروض على قناة سي بي سي، بطولة عمرو سعد، بواقع 5 ألفاظ سوقية، و3 مشاهد عنف، و2 إيحاءات جنسية، و2 تدخين، و3 عدم احترام القوانين، و2 تمجيد الجريمة، ومخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

17- بدل الحدوتة 3 «14 مخالفة»، والمعروض على قناة سي بي سي، بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 7 ألفاظ سوقية، و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين، ومثلها لتشويه صورة المرأة، وثالثة لمخالفة كود الطفل.

18- لآخر نفس «10 مخالفات»، والمعروض على قناة الحياة، بطولة ياسمين عبدالعزيز، بواقع مشهدي عنف، ومشهد إيحاءات جنسية، و5 تدخين، ومخالفة لكود الطفل، ومثلها للغة العربية.