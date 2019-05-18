انت الان تتابع افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آثار مصرية - صورة أرشيفية

صرح تشيان لينغ نائب أمين متحف (تيانجين) الصيني بأنه تم، اليوم السبت، افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية داخل المتحف الواقع في بلدية تيانجين شمالي البلاد، قائلا إن الحضارة المصرية القديمة تركت للبشرية ميراثا ثقافيا غنيا، مثل علم الأساطير واللغات المكتوبة والأهرامات، والمعرض يقدم حياة المصريين القدماء على ضفاف النيل وأديانهم ويقدم للمشاهدين لمحة عن الحضارة القديمة، كما يعرض قطعا أثرية مصرية ثمينة، قامت 7 متاحف إيطالية بجمعها، من بينها: المتحف الأثري الوطني بفلورنسا والمتحف الأثري الوطني في البندقية.

ولفت لينغ، في بيان له، إلى أن من خلال هذا المعرض يستطيع الزوار الصينيون فهم الحضارة المصرية القديمة والدور الفريد للآلهة في ثقافتهم وفهمهم الفريد للتناسخ، بشكل أفضل.ويعرض المعرض مومياوات لبشر وتماسيح وقطط، وصناديق لمومياوات مطلية بالذهب، وتحفا على شكل جعران، وشواهد قبور مطلية، وتوابيت بشرية مطلية لكهنة