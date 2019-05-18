انت الان تتابع السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الإسكان: تم تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري بمحافظات الصعيد لخدمة نحو 8 ملايين نسمة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووجه السيسي باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية في مصر، وعلى نحو يساهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين، كما وجه بأن يراعى تشغيل المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في قطاع الطرق والمحاور بعد الانتهاء من توفير كافة الخدمات المطلوبة للتشغيل.

وأمر الرئيس بالتأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال تسهيل انتقال المواطنين والمركبات، وتوفير الأمن والسلامة لهم.اقرأ أيضا| السيسي: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصريةوصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي

وأمر الرئيس بالتأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال تسهيل انتقال المواطنين والمركبات، وتوفير الأمن والسلامة لهم. اقرأ أيضا| السيسي: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجاري تشييدها خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين، والمنصورة، ورشيد، وكذلك المدن الجديدة الأخرى الجاري تنفيذها في صعيد مصر، فضلا عن إجمالي مشروعات الطرق والمحاور والكباري، وكذلك مشروعات إنشاء محطات لمعالجة المياه بمحافظات الوجه قبلي. وعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الإيقوني، مؤكدا أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. اقرأ أيضا| السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 560 سجينا Advertisements كما عرض وزير الإسكان المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية، وكذلك المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها مثل جامعة المنصورة الجديدة ومشروعات الإسكان. وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والمحاور والمرافق على مستوي الجمهورية، خاصة محور 30 يونيو، والذي يبدأ جنوب بورسعيد ويمتد ليتقاطع مع طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، وشارك في تنفيذه حوالي 50 ألف عامل، ليخدم مشروعات تنمية محور قناة السويس، ويسهم في الإسراع بمعدلات التنمية، وتطوير وربط مواني مصر ببعضها. اقرأ أيضا| السيسي يصدر قرارين بشأن التعاون مع ألمانيا كما تم عرض مشروع محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، والذي يعد أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها في الصعيد ليصبح بمثابة شريان لتلك الرقعة الجغرافية تمهيدا لإقامة تجمع عمراني جديد يحتوي على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، وتم استعراض محاور الطرق لمدينة القاهرة الجديدة وربطها بمدن القاهرة الكبرى وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري بمحافظات الصعيد، بطاقة تزيد عن المليون متر مكعب/ يوميا لخدمة نحو 8 ملايين نسمة. اقرأ أيضا| السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها السيسي: نسعى لإيجاد حلول إفريقية لمشكلاتنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.