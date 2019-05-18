وزير النقل يتفقد العمل في محور سمالوط على النيل

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جولة وزير النقل في المنيا

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، العمل بمحور سمالوط، على النيل وذلك ضمن جولته بمحافظة المنيا، اليوم السبت، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث يعد محور سمالوط أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقة مرورا بنهر النيل. واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي حول المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تمر أعلى نهر النيل وأعلى السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وبربخين على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلومتر.

وأكد المحافظ، أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية إستراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية