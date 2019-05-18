شكرا لقرائتكم خبر عن «صراخ» شذى حسون يُجبر رامز جلال على كشف هويته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الفنانة العراقية شذى حسون، ضحية حلقة السبت، من برنامج «رامز في الشلال» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وفي بداية الحلقة، داعبها رامز قائلاً: «معانا ومعاكم النهاردة ملكة العالم في السب والقذق لأنها مش مطربة عايزة ملحن ومؤلف تشتغل معاه، دي عايزة محامي يمشي وراها».

Advertisements

ومع بدء المقلب، بعد سقوطها في المياه، بدأت شذى بالصراخ من بداية سقوطها في الشلال، كما واصلت الصراخ أثناء خروج الغوريلا من الأدغال، ما دفع رامز لسرعة الكشف عن هويته لطمأنتها وتهدئتها.

وتدور أحداث البرنامج عادةً وسط الخُضرة في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا، يظهر الضيف أعلى الكوبري أثناء تصوير الإعلان، فيما يُسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذه من الغرق بواسطة الزورق، وخلال ذلك، تبدأ المغامرة، إذ يتفاجأ الضيف بظهور غوريلا مفترسة بين الأدغال والأشجار المُحيطة.