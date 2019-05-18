شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في مدينة آلتنا الألمانية، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والشمامسة والأقباط والشخصيات العامة كان على رأسهم هانى عازر، مستشار رئيس مجلس الوزراء للأنفاق.

ودشّن البابا مذبح الكنيسة وحامل الأيقونات وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم «حضن الآب».

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وبذلك يكون البابا دشن 4 كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية في أوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء في مدينة دوسلدروف في ألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا في مدينة زيورخ السويسرية، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولى في بتبورج الألمانية.

وزار البابا، الغرفة التي يوجد فيها رداء السيد المسيح، عليه السلام، والمسامير المستخدمة في الصلب، والذى أحضرته الملكة هيلانة من أورشليم في القرن الرابع الميلادى. جاء ذلك مساء الجمعة، خلال زيارة البابا كاتدرائية سان بيتر الكاثوليكية في مدينة تيرير الألمانية للمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته الكاتدرائية بمناسبة زيارته. واستمع البابا لشرح لمراحل الحفاظ على الثوب المقدس والأماكن التي كان يحفظ فيها حتى وصل للوضع للحالى.

واستقبل الحاضرون في الغرفة، البابا تواضروس، بلحن «خريستوس آنيستى» ترحيبًا به.

يأتى احتفال الكنيسة الكاثوليكية بالبابا بمناسبة زيارته التاريخية لتيرير، إذ إنه أول بطريرك قبطى يزور المدينة العريقة بعد القديس البابا أثناسيوس الرسولى البطريرك الـ٢٠ للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي جاء إليها منفيًا، في النفى الثالث له.