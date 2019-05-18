شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة قطارات البحيرة «على خط واحد» في محيط «قطار البضائع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت هيئة السكة الحديد، مساء السبت، تشغيل حركة القطارارت المتوقفة بالبحيرة على خط واحد في محيط قطار بضائع مخصوص البازلت، الذي خرج عن القضبان في منطقة جزيرة البط بمدينة دمنهور، بعد أن تسبب في توقف حركة القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة» في الاتجاهين، وتقوم الهيئة حاليًا برفع العربات الثلاث على القضبان مرة أخرى.

كان اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، بخروج ٣ عربات من قطار مخصوص بازلت، القادم من الإسكندرية في طريقه للقاهرة، عن القضبان، بعد خروجه من محطة دمنهور أمام مزلقان جزيرة البط بدمنهور.

انتقلت القيادات الأمنية وقيادات السكة الحديد، وتبين أن سبب الحادث وجود مخلفات على القضبان نتيجة أعمال التطوير التي تتم بمحطة سكة حديد دمنهور ومزلقان جزيرة البط بدمنهور، وجرى الدفع بعدد من لوادر ومعدات السكة الحديد، وجار رفع العربات الثلاث لتسيير حركة القطارات مرة أخرى.