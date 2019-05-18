شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتفقد أعمال تنفيذ «محور ديروط» بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ويرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السبت، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي) وذلك بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وبحسب بيان، بحث وزير النقل والمواصلات أوجه الدعم الممكنة وتذليل كل العقبات لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية.

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وأكد وزير النقل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوسع في المشروعات القومية المتعلقة بالطرق والكباري، لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية محور ديروط الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ويساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي يجري تنفيذها، مطالبًا فريق العمل بالمشروع بتكثيف الجهود وزيادة معدلات الأداء لنهو المشروع في موعده، فضلًا عن تطوير مرفق السكة الحديد.

وأشاد محافظ أسيوط بمعدلات التنفيذ في المشروع التنموي، الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهرًا تقريبًا.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحى للمرحلة الأولى من المحور، مشيرًا إلى توفيق الأوضاع بين بعض الأهالي من أصحاب الأرض الزراعية بالمنطقة والشركة المنفذة للمشروع بخصوص معدات الشركة المنفذة التي تمر بتلك الأراضي، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور التنموي.