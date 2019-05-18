شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: برنامج رامز جلال توصيف لحالة التناقض التي يعيشها العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساءلت الإعلامية رانيا بدوى عن سبب نجاح برنامج «رامز جلال»، قائلة: «برنامج رامز هو الأعلى في نسب المشاهدات، وبالتالي يحصد نسبًا كبيرة من حصة الإعلانات، وهو في نفس الوقت الأكثر انتقادًا من بين البرامج والأعمال الرمضانية، فما سر هذا التناقض؟».

وأضافت «بدوي»، خلال تقديم برنامج «نشرة رنووش» المعروض على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك واليوتيوب»، اليوم السبت، أنها على قناعة بأن سبب نجاح رامز جلال هو أنه يشبهنا كمجتمع عربي ومصري.

وأكدت أن برنامج رامز جلال يعكس الحالة التي نعيشها من تناقض واضح وشيزوفرينيا شديدة، وما نظهره دائمًا على خلاف ما نبطنه، فالجمهور دائم النقد والذم سنويًا للبرنامج، ونندد باستخدامه للإيحاءات والإيماءات ونرفض الشتائم والألفاظ السيئة، ومع ذلك نسعى في العام المقبل لأن نكون من أكثر متابعيه، ونكون سببًا في حصوله على أعلى نسب مشاهدة.

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وتابعت: «المشاهدون والضيوف ومقدم البرنامج نفسه يعلمون جيدًا أن البرنامج كله كذب في كذب، وملفق فهو يعكس حالتنا، كلنا نكذب على بعض، كلنا نعلم أن الآخر يكذب علينا ونمثل أننا نصدقه وهكذا.. لذا نستمر في مشاهدتنا لبرنامج مقالب رامز رغم أفكاره التقليدية، ورغم علمنا بأنها تمثيلية ورغم تكراره لكل الحلقات بنفس الطريقة، إلا أننا ننتظر نتيجة مختلفة وهو ما لا يحدث أبدًا.. وطول ما إحنا كجمهور عربي بهذا التناقض في حياتنا سيظل برنامج رامز جلال البرنامج رقم واحد في العالم العربي».

وأشارت «بدوي» إلى أن الأمر نفسه ينطبق على برنامج «شيخ الحارة» للمذيعة بسمة وهبة، فبعض الجمهور يصف البرنامج بأنه نموذج للإعلام غير المحترم، وأنه قائم على الفضائح وأسرار البيوت، ومع ذلك يتابعه الملايين.

واختتمت الإعلامية حديثها: «أنا من أكثر المعجبين برامز كشخص وفنان كوميدي شاطر، وأتابع تعليقاته الكوميدية خلال بداية حلقاته، ولكن لا أرى أي شىء مضحك في المقلب وحجم الشتائم والسب الموجودة بالحلقة».