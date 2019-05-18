شكرا لقرائتكم خبر عن شهد شاهد من أهلها.. داعية يفضح تيار "برهامى": مخالفون للمنهج السلفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج أحد قيادات التيار السلفى ليفضح حزب النور، والدعوة السلفية، مؤكدًا أن جماعة ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تشوه التيار السلفى.
وقال الشيخ حسين مطاوع، الداعية السلفى، فى بيان له، أنه لا يمكن أن نصنف الدعوة السلفية على أنهم سلفيون، لأنهم مخالفون للمنهج السلفى الذى ينسبون أنفسهم إليه، فليست السلفية قائمة على الحزبيات والجماعات إنما هى منهاج ربانى نبوى متكامل يرفض التحزب تماما.
وأكد الداعية السلفى، أن وزارة الأوقاف استطاعت أن تسيطر على المساجد من يد السلفيين وجماعة ياسر برهامى، مشيرًا إلى ضرورة منع كافة القيادات وشيوخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر لنشر فكرهم المضلل.
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