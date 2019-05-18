حريق محدود بمحكمة إمبابة وإنقاذ وكيل نيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمد رجال الإطفاء بالجيزة، اليوم السبت، حريقا اندلع في محكمة "تاج الدول" بمنطقة إمبابة دون إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من غرفة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من المحكمة المٌشار إليها. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي، وتبين نشوب الحريق بمكتب وكيل نيابة الوراق بالطابق الثالث. Advertisements فور وصول القوات، وجه اللواء "صادق" بسرعة إنقاذ وكيل النائب العام بعدما حاصرته النيران تزامنا مع عملية إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة. ونجحت جهود رجال الإطفاء في إخماد الحريق وإنقاذ وكيل النيابة، وتبين بالفحص المبدئي اندلاع حريق في وحدة تكييف ملحقة بالمكتب. تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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