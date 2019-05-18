تفاصيل مقتل طبيب أسنان داخل عيادته بالقليوبية.. والمتهم: ضربته بـ "شاكوش وخنقته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائي بالقليوبية، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل طبيب أسنان يبلغ من العمر 70 عامًا، داخل مسكنه بالقليوبية.

تلقى مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، بلاغ من أحد الأشخاص مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، يفيد باكتشافه مقتل والده 70 "طبيب أسنان" داخل شقته بناحية كفر تصفا بدائرة المركز، وبه جروح رضية بالرأس ووجود قطع بسلك نافذة الغرفة المخصصة كعيادة بذات الشقة.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالقليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 35 سنة، مُقيم بذات الناحية، محكوم عليه بالحبس في قضية "تبديد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه قام بالدلوف لمسكنه عبر نافذة غرفة العيادة إلا أن المجني عليه شعر بتواجده فحاول الإمساك به، فتعدى عليه بالضرب على رأسه بـ "شاكوش" محدثاً إصابته، وقام بلف السلك حول رقبته فأودى بحياته، واستولى على (6200 جنيه، 2 هاتف محمول، 2 ساعة يد، حافظة جلدية بداخلها كارنيهات وبعض كروت الفيزا، لاب توب)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.