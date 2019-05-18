بالأرقام.. جهود الداخلية في مداهمة البؤر الإجرامية بمنطقتي "بحيرة المنزلة والسحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبعض مديريات الأمن، تم توجيه حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية من الخارجين عن القانون والعناصر الخطرة.

وأسفرت الجهود عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية"، ضُبط خلالها 547 متهما.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1422 قطعة سلاح ناري عبارة عن "2 رشاش، 131 بندقية آلية، 271 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" 104 طبنجة، 914 فرد محلى الصنع، 2238 طلقة مختلفة الأعيرة، 1440 قطعة سلاح أبيض)، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع في تنفيذ 531413 حكم قضائي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.