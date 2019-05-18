برلماني: الدولة تولي اهتمامًا واضحًا بتطوير محافظة السويس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الدولة بتطوير محافظة السويس وذلك على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأشار متولي، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الخطط المقترحة تشمل مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتطوير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بما يُسهم في الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى وجود بعض الخطط المقترحة لتحويل المحافظة إلى منطقة جاذبة للسياحة، فضلًا عن الاستراتيجية التي تم اقتراحها لتطوير المنظومة الثقافية لخدمة أبناء المحافظة.

واوضح عضو لجنة الصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا واضحًا بالاستثمار في المحافظة وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من المشروعات التي تخدمها، وهو ما يؤدي إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.