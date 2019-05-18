مستقبل وطن: "كلنا منتخب مصر" مجموعة مبادرات لصالح الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أطلقت لجنة الرياضة بأمانة اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، والتي يرأسها سيف زاهر، مبادرة "كلنا منتخب مصر" بحضور كبار قادة الحركة الرياضية في مصر عند سفح الأهرامات في إطار سعيها لدعم الدولة في ملف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة، والنائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، بالإضافة إلى لفيف من الرياضيين والسياسيين والإعلاميين.

وقال محمد الجارحي، الأمين العام لأمانة اللجان المتخصصة بمستقبل وطن، إن "كلنا منتخب مصر" لم تتوقف عند كونها مبادرة لتوحيد ألوان التشجيع تحت ألوان علم مصر وقميص المنتخب القومي، وإنما تمتد لعدد من المبادرات الأخرى المتعلقة بكرة القدم والرياضة المصرية بشكل خاص.

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وأضاف الجارحي: "أطلقت لجنة الرياضة مبادرة للتشجيع النظيف وقدمتها وجوه يعشقها جمهور الكرة المصرية من نجوم الأندية الشعبية الكبرى والمنتخب الوطني، كما أطلقت مبادرة أخرى للحفاظ على الاستادات خلال البطولة".

وأشاد الجارحي، بما قدمته لجنة الرياضة وجميع أعضائها خلال الحفل من حيث الفكرة والتنظيم، موجهًا الشكر لنجوم منتخب مصر المشاركين في مبادرة "كلنا منتخب مصر".

وتابع الأمين العام لأمانة اللجان المتخصصة بمستقبل وطن: "خلال الاحتفالية أيضًا قدمت رابطة النقاد الرياضيين مبادرة لنبذ التعصب وتنقية الأجواء في الإعلام الرياضي للمساعدة في خروج بطولة كأس الأمم الإفريقية في أفضل صورة وهو هدفنا جميعا".