"برلماني" يطالب بتغليظ عقوبات تهريب وغش المبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة في وضع خطة تعتمد على الدراسات العلمية لتحجيم ظاهرة غش المبيدات ورفع مستوى الأمان في استخدام وتداول المبيدات في الأسواق وعلى مستوى الزراعة الحقلية، بما يضمن حياة سليمة للمواطنين ويرفع من جودة المنتجات الزراعية المصدرة.

وأوضح مشهور، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجهود تضمن جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لعمل وتوجيه التدريب والإرشاد لمعالجة السلبيات والارتقاء بالإيجابيات.

وأشار إلى أن جهود الزراعة في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها من خلال انخفاض نسبة المبيدات المغشوشة لـ14% بدلًا من 17%، ومن المخطط أن تصل هذه النسبة لـ10% وهو ما يعد جهدًا غير مسبوق.

وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبات مخالفات تداول المبيدات سواء بالغش أو بالتهريب، مؤكدًا دور وسائل الإعلام ومصادر المعلومات المختلفة وكيفية تطويرها لمواجهة ظاهرة غش المبيدات.