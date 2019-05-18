حريق وتمزيق ورقة الدين.. ننشر تقرير غرفة العمليات امتحانات الدبلومات بالمدارس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) صباح اليوم، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018/ 2019، بمحافظة الجيزة؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

وقال مجاهد، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، موضحًا مراجعة أوراق الامتحان من قبل المنتدبين وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الأول لدبلومات المدارس الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) جاءت أوضحت عدم تلقي الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية

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، ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم مجموعة من الملاحظات منها:

لجنة رقم (1466) السيدة زينب الثانوية المهنية بنين، وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بأنه دخل إلى اللجنة شخص غريب ليؤدي امتحان التربية الدينية الإسلامية بدلًا من الطالب "م.م" تخصص نجارة أثاث، وفور اكتشاف الواقعة هرب الطالب البديل من اللجنة ولم يتمكنوا من إمساكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعلقت واقعة لجنة رقم (3303) إسكندرية الزراعية بوجود طالب دمج تربية دينية مسيحية لم تصل للمدرسة أوراق لامتحانه وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وأدى الطالب الامتحان، وفي اللجنة رقم (1021) مصطفى كامل الثانوية الصناعية بالإسكندرية تبين وجود طالب تربية دينية مسيحية لم تصل للمدرسة أوراق لامتحانه وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وأدى الطالب الامتحان.

وفي اللجنة رقم (461) كفر شكر الصناعية بنين: تبين أن الطالب "أ.ف" تخصص إلكترونيات، مزق ورقة التربية الدينية الإسلامية وتم مخاطبة الإدارة وأرسلوا الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة، وفي اللجنة رقم (3246) المدرسة الثانوية الزراعية بمشتهر، نشب حريق بجوار سور اللجنة والكلية المجاورة لها وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات ولم يحدث أي تأثير على سير الامتحان، وبالنسبة للجنة رقم (3165) منشأة السنطة الابتدائية، تم تسليم مظروف أسئلة على نظام الدمج شعبة خدمات سياحية لرئيس لجنة السير ولم يتم توزيع الأسئلة على الطالب "ي. م" وأدى الطالب الامتحان على النظام العادي.