"التعليم" توقع بروتوكول مع "مصر الخير" لتطوير العملية التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لتنفيذ عدد من المشروعات التعليمية التي تمثل أولوية قصوى لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد توقيع البروتوكول كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وهشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار الاتفاق على توفير معلمات التعليم المجتمعي بالمدارس المجتمعية، وتنفيذ استراتيجيات الدمج التكنولوجي وإنتاج الكتب التفاعلية بمدارس المجتمع، ودعم عمليات التقييم الذاتي وتحسين الأداء المدرسي، وتنفيذ برامج التأهيل السلوكي للطلاب بالمدارس، وتوفير فرص التدريب الخارجي والداخلي لطلاب التعليم الفني على البرامج التي تؤهلهم لسوق العمل، وتوفير المنح الدراسية المقدمة للطلاب في مجال التعليم الفني والتقني.

Advertisements

ورحب وزير التربية والتعليم، بالتعاون المستمر مع مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن مجموعة من المجالات منها التعاون في مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية وتطوير المدارس، وتطوير التعليم الفني، والمنح الدراسية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تتطلع للتعاون المستمر وتجديد البروتوكول كل خمس سنوات ليحقق الأهداف المرجوة منه، موضحًا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس، ودعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم عمليات الدمج التعليمي وتأهيل الطلاب والمعلمين في المدارس المستهدفة، وتأهيل وتدريب العاملين والمعلمين والموجهين على النظم التربوية المستخدمة داخل المدارس بما يحقق الاستدامة، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية بالمدارس.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: "بعد نجاح أول بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نستكمل مسيرة تنمية وتطوير التعليم في مصر من خلال توقيع مدة ثانية للبروتوكول تستمر لمدة 5 سنوات أخرى، من خلالها نستأنف العمل علی تشييد المزيد من المدارس المجتمعية التي وصل عددها حتى الآن لـ1007 مدرسة، كما سيقدم البروتوكول منح دراسية للطلبة المتفوقين بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني".