أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تحتفل بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تحتفل بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة الصحفيين اليوم السبت، ندوة بمناسبة ذكرى مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، وتلدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب السابق، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى مجموعة من شباب بورسعيد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق.