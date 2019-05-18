أخبار مصر | "الإفتاء" توضح حكم إفطار المسافر بالطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" توضح حكم إفطار المسافر بالطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافرين وكفاهم جهد الصيام بأن رخَّص لهم بالإفطار حتى يتحملوا عناء السفر، ولا فرقَ في السفر بين أن يكون ترجلًا أو بالدواب أو حتى بالطائرة أو بالسيارة أو القطار.

وأوضحت الدار عبر صفحتها على فيسبوك: بيَّن للمسافر الذي يستطيع تحمل مشقة السفر أن الصيام خير، وذلك حتى لا يحرمه من فضل الصيام.

وتابع: تتجلى رحمة الله تعالى بشدة في صيام فرض رمضان، حيث يقول: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 185].