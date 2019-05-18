أخبار مصر | طائرة شحن مصرية ثانية تصل مالاوي لنقل مساعدات دوائية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة شحن مصرية ثانية تصل مالاوي لنقل مساعدات دوائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، طائرة شحن عسكرية مصرية ثانية تحمل مساعدات دوائية، استمرارا لشحنات المُساعدات المصرية المقدَّمة إلى مالاوي الشقيقة التي تأثرت بالإعصار.

وصرح السفير شوقي أن المساعدات المصرية تأتي في إطار التزام مصر بدعم الأشقاء في مالاوي وخاصةً في أوقات الأزمات، وانطلاقاً من مسئولية مصر نحو مساندة الجهود الحكومية والأممية ومساعدة المتضررين من الاعصار الذي أودى بحياة حوالي 60 مواطناً مالاوياً، وخلف الآلاف من النازحين. وجدّد السفير المصري التعازي والإعراب عن تضامُن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً مع مالاوي الشقيقة.

من جهته، قدّم وزير الداخلية المالاوي بالنيابة عن رئيس مالاوي الشكر لمصر على وقوفها المستمر مع بلاده، ومساندتها المتواصلة للعملية التنموية فيها من خلال إيفاد الخبراء وتقديم الدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية في العديد من المجالات الحيوية، ومؤكداً على ثقة بلاده في الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي وفي قدرة مصر على وضع آليات للتعامُل مع التحديات التى تواجه القارة فضلاً عن الحفاظ على وحدة وتكامُل المواقف الأفريقية.