أخبار مصر | وزير النقل يجري جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يجري جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة ورافقه خلال الجولة كلا من رئيس هيئتي السكك الحديدية والطرق والكباري والنقل البري.

بدأت الجولة بتفقد محطة مصر برمسيس، حيث تابع الوزير انتظام جداول التشغيل واستمرار التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة والاطمئنان على نظافة الأرصفة، والتقى بعدد من الركاب الذين أشاروا إلى التحسن في مستوى الخدمة المقدمة ثم استقلال القطار رقم ٩٨٠ من القاهرة إلى المنيا، حيث تفقد عربات القطار واطمئن على مستوى الخدمة.

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية استقبل وزير النقل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بزيادة شبابيك التذاكر وزيادة اللوحات الإرشادية بالمحطة تسهيلا على الركاب وسرعة تطوير الأكشاك الموجودة بالمحطة وفقا لنظام الأكشاك الجديد الذي وجه الوزير بتعميمه في كافة المحطات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى سرعة إجراء الصيانة اللازمة فيما يختص ببعض حوائط المحطة.

ثم توجه لمتابعة كهربة إشارات قطاعات المنيا وابوقرقاص والروضة ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط)، والذي تنفذه شركة الستوم بطول 250 كم وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة / أسوان" لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

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حيث تفقد برج أبوقرقاص الذي تم إدخاله مع برج مغاغة الخدمة كما تابع تنفيذ برج الروضة الذي سيدخل الخدمة أوائل شهر يوليو القادم.

كما تفقد الوزير محور سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية.

حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 متر بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية «الكباري والأنفاق»، بالإضافة إلى أعمال الطرق وشدد على تكثيف العمل للانتهاء منه قبل 30 /6/2020

كما يتفقد الوزير اليوم يرافقه محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوي على النيل والتي تمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 28 كيلومتر، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه، حيث تتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منهم كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق (أسيوط - سوهاج) الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية.