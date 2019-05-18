أخبار مصر | "البيطريين" تهنىء خالد حواس لحصوله على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة العربية للسباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تهنىء خالد حواس لحصوله على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة العربية للسباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور محمد أشرف أمين الشباب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، زميله الدكتور خالد حواس لحصوله على ٤ ميداليات ذهبية وميدليتين فضية فى البطولة العربية للسباحة ممثلا عن مصر.

وأشار محمد أشرف إلى أن خالد حواس شرف لمهنة الطب البيطري، وشرف لمصر بهذا الإنجاز الكبير، ونحن ندعم كل طبيب بيطرى يرفع علم بلاده ويحقق إنجازات مشرفة سواء فى المجال البيطري أو الرياضي أو أى مجال آخر.