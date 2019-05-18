مصر | تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة "مجهول الهوية" في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة "مجهول الهوية" في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة المسن المعثور على جثته أسفل كوبري 15 مايو بمنطقة العجوزة، وتبين أن وفاته طبيعية.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شخص أسفل كوبري 15 مايو بمنطقة العجوزه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من شرطة النجدة بالعثور علي جثة شخص أسفل كوبري 15 مايو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة مسن في أواخر العقد السادس من عمره، ولا يوجد بها أية إصابات ظاهرية، أو أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.